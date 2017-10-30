Две иномарки горели минувшей ночью на Среднем Урале. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь на 30 октября на среднем Урале загорелись две иномарки. В Нижнем Тагиле на площади двух кв. м. повреждён моторный отсек автомобиля Hyundai Accent, в Асбесте испорчены моторный отсек и салон машины Ford Focus, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании иномарки в Асбесте на улице Мира поступило в диспетчерскую в 3:40. На место происшествия выезжали восемь огнеборцев на двух спецмашинах. С огнём удалось справить в течение двух минут.

- В Нижнем Тагиле сообщение о возгорании Hyundai Accent на улице Восточное шоссе поступило в 3:45. На тушение пожара выезжали шесть спасателей на двух спецмашинах. Огонь удалось потушить также в течение двух минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.