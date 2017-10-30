В Екатеринбурге скончался "пионер уральского джаза" Николай Баранов. Фото: социальные сети

В Екатеринбурге на 71-м году жизни вчера, 29 октября, скончался заслуженный артист России,руководитель джаз оркестра Уральского государственного театра эстрады Николай Баранов.

"Не стало замечательного музыканта, композитора и дирижёра Николая Баранова. Он был одним из пионеров уральского джаза, и в этом году отметил 60-летие джазовой деятельности. Слушателям клуба Николай Сергеевич знаком по великолепным выступлениям в EverJazz его знаменитого биг-бэнда. Джаз-клуб EverJazz выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Сергеевича и скорбит вместе с ними. Вечная память", - написали в социальных сетях представители джаз-клуба EverJazz.

Соболезнованиями поделилась и руководитель детского коллектива "Юниджаз" Лирина Князькова: "Николай Сергеевич был наставником и добрым другом коллектива.Практически вся наша концертная программа - блестящие аранжировки Мастера. Очень, очень жаль...".

На сайте Театра эстрады сообщается, что дебют Николая Баранова как джазового пианиста состоялся в 1967 году на первом в Свердловске "полуподпольном" концерте в квартете с саксофонистом Владимиром Пресняковым, контрабасистом Олегом Рудиным и барабанщиком Валерием Чернавиным. С конца 60-х годов он работал с различными эстрадными и джазовыми оркестрами на базе заводских дворцов культуры. 27 лет Николай Баранов преподавал в музыкальном училище им. Чайковского, 20 лет руководил эстрадно-джазовым отделением.