Нашумевшая кинокартина «Матильда» уступила лидерство по сборам в России

За уик-энд, кассовые сборы «Матильды» составили 229,9 млн рублей. Фото: кадр из фильма "Матильда"

Фильм «Матильда» оказался на втором месте во всероссийском прокате, уступив первенство диснеевской сказке. По итогам уик-энда нашумевшая картина собрала около 229,9 млн рублей, сообщается на портале kinobusiness.com.

По итогам 26-29 октября 2017 года на первом месте рейтинга находится сказочный фильм Disney российского производства «Последний богатырь», который собрал за три дня 447,9 млн рублей. Напомним, что по итогам первого прокатного дня он также лидировал. На втором месте находится нашумевшая лента Алексея Учителя «Матильда» 229,9 млн рублей.

Третье место занял фильм «Пила 8» (132,7 млн рублей), за ним следует фильм-катастрофа «Геошторм» (99,7 млн рублей), и замыкает пятёрку «Салют-7» (72,4 млн рублей).

Напомним, что ранее Алексей Учитель назвал причину низких сборов «Матильды» в кинопрокате.