Ростуризм предупредил россиян об урагане в Германии и Чехии

Ростуризм предупредил россиян об урагане "Герварт", который обрушился на Германию и некоторые районы Чехии. В Берлине введён режим ЧС.

"Туроператорам, реализующим туры в Германию и Чехию, следует предупреждать клиентов о неблагоприятной климатической обстановке. Российским туристам, находящимся в этих странах, рекомендуется соблюдать меры личной безопасности, по возможности оставаться дома, не посещать лесные и парковые зоны, остерегаться непрочно закреплённых конструкций", - призывает Федеральное агентство по туризму.

Установлено, что в Берлине и ещё нескольких федеральных землях (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия) ограничено движение железнодорожного транспорта, перекрыты автомобильные трассы. В некоторых городах обеих стран зафиксированы перебои с электричеством из-за шквалистого ветра и упавших деревьев.