На благоустройство Шарташского лесопарка потратят более 8 миллионов рублей

Основная цель проекта – капитальный ремонт дороги и инженерное благоустройство территории. Фото: Нина Георгиева

Дирекция лесных парков объявила двухэтапный конкурс для поиска подрядчика, который займётся благоустройством Шарташского лесопарка. Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупки, первоначальная стоимость проекта составляет более 8 млн.

Как сообщается в документе, объектом закупки является разработка проектной документации по объекту: «Благоустройство территории Шарташского лесного парка. Капитальный ремонт дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек».

Согласно описанию закупки основной целью является капитальный ремонт дороги и инженерное благоустройство территории. На участке протяжённостью 7,98 км. появятся велосипедные дорожки (полосы), пешеходные дорожки (тротуары). Ширина велодорожки с двухполосным движением 3 м, а тротуара 1,5 – 3,0 м. Помимо этого, подрядчик должен предусмотреть мостовой переход через «Александровский ров».

Также разработчик должен обеспечить беспрепятственное движение пешеходам и маломобильным группам населения, создать комфортную визуальную среду (размещение малых архитектурных форм и освещение) и предусмотреть благоустройство прибрежных форм.

Заявки можно отправлять до 17 ноября, победитель будет определён уже 14 декабря. Сдача проекта планируется 31 марта 2018 года.