В октябре Telegram заблокировал 8,5 тысячи каналов за связь с терроризмом. Фото: Александр Зайцев

В октябре мессенджер Telegram заблокировал 8,5 тыс. каналов за связь с терроризмом. Об этом сообщил основатель социальной сети Павел Дуров на своём канале.

"Критика местных властей, борьба с текущим положением дел, политические дебаты - это хорошо. Однако пропаганда насилия и призыв к действиям, которые могут навредить невиновным людям, - это не годится. Это правило, которое мы всегда применяем при модерации публичных каналов", - написал Павел Дуров.

Добавим, в последнее время Telegram постоянно сталкивается с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В середине нынешнего месяца мессенджер оштрафовали на 800 тыс. руб. за отказ сотрудничать с ФСБ. Разработчики обжаловали решение Мирового суда 383-го судебного участка Мещанского района Москвы.