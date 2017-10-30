«ОГ» признана одним из лучших региональных общественно-политических деловых СМИ

Александр Высокинский, заместитель губернатора СО, вручил награду обозревателю "ОГ" Александру Азмуханову Фото: Павел Ворожцов

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Накануне в Екатеринбурге в Президентском центре Б.Н. Ельцина чествовали номинантов осенней сессии конкурса финансовой журналистики «Рублёвая зона - 2017». «Областная газета» получила 2-е место и была признана одним из лучших региональных общественно-политических СМИ.

Издание отметили за серию материалов по темам экономики, бизнеса и финансовых рынков, присланных на конкурс обозревателем отдела «Регион» Александром Азмухановым.

Всего в церемонии награждения приняли участие 26 журналистов, редакторов и руководителей СМИ из 14 регионов РФ, а также четырёх стран – Армении, Беларуси, Грузии и Казахстана. В адрес оргкомитета на конкурс поступили 173 заявки из 46 субъектов Федерации по 7 номинациям. 75 лучших работ вошли в шорт-лист, по ним и осуществлялось голосование жюри.

Отметим, региональный Конкурс финансовой журналистики «Рублёвая зона» проводится с 2014 года дважды в год в различных городах России. Предыдущие сессии конкурса прошли в Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде и Воронеже. Конкурс включён в программу официальных мероприятий государственного праздника «День финансиста». Генеральный партнёр конкурса - Союз журналистов России.