Под Екатеринбургом судебные приставы изъяли у должника погрузчик

Судебные приставы изъяли у должника погрузчик под Екатеринбургом. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы Орджоникидзевского районного Екатеринбурга изъяли у должника фронтальный погрузчик Mitsuber за долг в 1,2 млн руб. Спецоперация прошла на Пермском тракте, вблизи села Дружинино, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Ранее компания-должник взяла в банке 1,2 млн руб. под залог погрузчика, а затем, не имея возможности погасить долг, начала скрываться от кредитора.

Банк обратился в суд, где было вынесено решение в пользу истца. При этом должник отказался добровольно отдать погрузчик, скрыв его место нахождения. Позже стало известно, что указанное имущество сдаётся в аренду и будет перевезено в Пермскую область.

- Водителя погрузчика остановили сотрудники ГИБДД вблизи села Дружинино для проверки документов. Судебный пристав-исполнитель с представителем банка выехали на место, чтобы эвакуировать Mitsuber и передать его на ответственное хранение банку. Имущество будет передано на реализацию в ТУ Росимущества, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.