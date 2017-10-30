Екатеринбургский театр оперы и балета стал лауреатом премии «Онегин»

В номинации «Примадонна» награду получила солистка Оперного Надежда Бабинцева. Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета

Вчера, 29 октября, в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения Российской национальной оперной премии «Онегин». Екатеринбургский театр оперы и балета получил две премии.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета, на сцене Александровского театра были названы и награждены лауреаты премии «Онегин».

В номинации «Примадонна» награду получила солистка оперного Надежда Бабинцева. Она была отмечена за партии Лизы в спектакле «Пассажирка» и чужеземной княжны в «Русалке», премьеры которых состоялись в прошлом театральном сезоне. Помимо этого самому театру была присуждена премия в номинации «Театр».

«Мы имеем в качестве наград 13 «Золотых масок» за работу над оперными и балетными спектаклями. Но премию национального охвата, оценивающего работу театрального коллектива в целом, получаем впервые, и для нас это большая честь», — рассказал директор театра Андрей Шишкин.

Отмечается, что в этом году профессиональное сообщество оценивало работы 28 музыкальных театров России.

Напомним, что, по данным сайта премии, на звание «Примадонна» также претендовали Елена Разгуляева, Наталья Креслина и Эльвира Фатыхова.