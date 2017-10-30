Екатеринбург присоединится к общероссийской Молитве памяти

Ежегодное молитвенное чтение пройдёт с 12:00 до 18:00 на площади перед храмом «Большой Златоуст» и возле часовни святой великомученицы Екатерины. Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Жители Екатеринбурга 30 октября смогут принять участие в общероссийской акции «Молитва памяти». Ежегодное молитвенное чтение имён людей, погибших и пострадавших в годы советских репрессий, пройдёт в уральской столице с 12:00 до 18:00 на площади перед храмом «Большой Златоуст» и возле часовни святой великомученицы Екатерины.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, присоединиться к акции и прочитать имена своих близких может любой желающий. Чтение имён начнется с краткой заупокойной литии. После завершения молебна в 18.00 у храма Большой Златоуст состоится торжественная часть акции - IN MEMORIAM. Завершится памятное мероприятие шествием со свечами к скверу напротив проспекта Ленина, 17.

Помимо официальной акции, в 21:00 организаторы предлагают зажечь на окнах свечу в память о тех, кто погиб или пострадал в годы советских репрессий.

Отметим, что в этом году «Молитва памяти», помимо Екатеринбурга, пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Самаре, Воронеже, Пскове, Архангельске, Томске, Нижневартовске и других городах России. Акция проводится в России с 2010 года.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в ноябре на 12 километре Московского тракта будет открыт памятник жертвам политических репрессий «Маска скорби». Монумент уже прошёл приёмку специальной комиссии. В тоже время в Москве появится монумент «Стена скорби», указ о возведении которого в 2015 году подписал президент РФ Владимир Путин.