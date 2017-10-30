Москвичи потеряли интерес к инвестированию в екатеринбургскую недвижимость

Недвижимостью в Екатеринбурге стали больше интересоваться жители Башкортостана и Ханты-Мансийского АО. Фото: Алексей Кунилов

Интерес москвичей к недвижимости, продающейся в Екатеринбурге, упал в два раза. Если в сентябре 2016 года на них приходилось 7,6% всех посещений на портале по выбору недвижимости N1.RU (по данным сервиса «Яндекс. Метрика»), то теперь — только 3,4%.

С точки зрения экспертов, это может быть симптомом снижения мобильности кадров.

— С одной стороны екатеринбуржцы стали реже перебираться в Москву ради карьеры, а с другой — сократилось число топ-менеджеров, приезжающих из Москвы в Екатеринбург, — прокомментировала руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

Одновременно зафиксирован рост интереса к недвижимости в столице Урала со стороны жителей Башкортостана (с 0,3% до 0,9%) и Ханты-Мансийского автономного округа (с 0,7% до 0,9%).