Отправить бумажную телеграмму теперь можно через Интернет

Оформить отправку телеграммы можно из любой точки мира. Фото: пресс-служба Почты России

Почта России предложила пользователям новую услугу. Теперь россияне смогут оформить онлайн-заказ телеграммы.

Как сообщает пресс-служба Почты России, проект запущен в партнёрстве с ПАО «Центральный Телеграф».

Отмечается, что при помощи онлайн-сервиса по отправке телеграмм (telegramma.pochta.ru) любой пользователь сможет оформить и оплатить отправку текстового сообщения из любой точки мира при наличии подключения к Интернету. При этом телеграмма по прежнему является юридически значимым документом, гарантируется соблюдение тайны связи и сохранение исходного текста сообщения. Помимо этого она будет доставлена в традиционном, бумажном виде.

На сайте представлено три вида телеграмм: обыкновенная, поздравительная (более 50 вариантов художественных открыток) и ритуальная. Также для доставки сообщения не обязательно знать точный адрес, достаточно указать номер получателя. Далее с ним свяжется оператор услуги.

Доставка производится на следующий рабочий день. Однако, при желании на онлайн-сервисе можно выбрать определённую дату доставки. Стоимость такой услуги составляет от 250 до 390 рублей.