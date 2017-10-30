Капитан «Уральских пельменей» Андрей Рожков отправится в СИЗО

Детские игрушки, изготовленные осуждёнными женщинами, передадут детям

Капитан «Уральских пельменей» Андрей Рожков посетит СИЗО-5 в Екатеринбурге. КВН-щик поздравит сотрудников изолятора с профессиональным праздником.

Как сообщает пресс-служба ГУФИСН по Свердловской области, известный актёр приедет в следственный изолятор 31 октября в 14:00 вместе с президентом благотворительного фонда «Верба» Анастасией Овчинниковой.

Андрей Рожков поздравит сотрудников СИЗО-5 с профессиональным праздником - Днём СИЗО и тюрем. Кроме того, актёр примет участие в акции по передаче мягких игрушек, изготовленных осуждёнными женщинами, детям, которых опекает фонд «Верба»

Отмечается, что в отделе кадров СИЗО-5 работает бывшая участница команды КВН «Уральские пельмени» Екатерина Кудрявцева, которая ныне выступает в федеральной команде КВН ФСИН России «Призыв 390».

Кроме Андрея Рожкова поздравить сотрудников СИЗО-5 приедут студенты выпускного курса Екатеринбургского государственного театрального институт. Они сыграют композиции на стихи Сергея Есенина и Булата Окуджавы.