Платежи за коммунальные ресурсы предложено направить в обход управляющих компаний

Платежи за отопление квартир скоро могут пойти в обход УК. Фото: Алексей Кунилов

Руководство Министерства строительства и ЖКХ РФ подготовило законопроект, позволяющий направить платежи граждан за потреблённые ресурсы (электроэнергию, воду, тепло, газ и так далее) в обход управляющих компаний. Об этом пишут «Известия».

Речь идёт о том, что россияне смогут платить напрямую ресурсоснабжающим организациям. Причиной появления такого законопроекта эксперты из Минстроя РФ назвали огромные долги, которые накапливают управляющие компании за потреблённые ресурсы. Причём такая задолженность появляется даже в том случае, когда жильцы многоквартирных домов исправно вносят все платежи.

Для того, чтобы направить денежные потоки в обход УК, в России будет введена типовая форма платёжного документа для всех ресурсов. Если депутаты Госдумы поддержат это нововведение, то УК смогут собирать с населения деньги только непосредственно за управление многоквартирными домами.