В России началась рабочая неделя с тремя выходными в конце

В России началась рабочая неделя, в конце которой предстоят три выходных дня. Это последние длинные праздники в этом году.

В этом году в честь Дня народного единства россияне будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября. Перенос праздничных дней связан с тем, что 4 ноября выпадает на субботу. Поэтому выходной переносится на ближайший рабочий день - понедельник, 6 ноября. Кроме того, продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября будет сокращена на один час. В следующий раз длительные праздники россиян ожидают только на Новый год.

Отметим, что День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября. Он стал государственным праздником с 2005 года.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее был утверждён календарь праздничных дней на следующий, 2018 год. День народного единства придётся на воскресенье, поэтому выходными днями станут 3, 4 и 5 ноября. Кроме того, поскольку 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, это позволит увеличить мартовские и майские праздник