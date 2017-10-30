Александр Якоб поручил отследить очистку тротуаров

Наблюдать за текущей работой благоустроителей могут все желающие. Фото: сайт мэрии Екатеринбурга

Сегодня, 30 октября, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб на рабочем совещании поручил главам районов отслеживать очистку тротуаров. Об этом сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.

Отмечается, что главы районных администраций должны сориентировать службы благоустройства на приоритетную очистку тротуаров, чтобы в условиях перепада температур не допустить образование галолёда. Для этого с помощью спецтехники будет проходить уборка выпавшего снега. Также для предотвращения наледей используется мелкофракционный щебень. Так, прошедшей ночью на улицы города специалисты высыпали более 15 тонн щебня.

Всего за ночь на уборке было задействовано 169 единиц спецтехники и 98 дорожных рабочих.

Наблюдать за текущей работой благоустроителей могут все желающие, открыв «Карту уборочной техники». На ней обозначено местоположение рабочей единицы, марка, номер и скорость передвижения.