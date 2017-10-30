Новая система газоочистки позволит Рефтинской ГРЭС уменьшить выбросы золы на 13 тысяч тонн в год

На Рефтинской ГРЭС установлена новая система газоочистки. Она позволит сократить выбросы золы в атмосферу на 13 тыс. тонн в год.
Как сообщает областной департамент информполитики, на покупку современных электростатических фильтров (отечественного производства) это предприятие израсходовало 540 млн рублей.
— Это событие является знаковым в Год экологии, — прокомментировал и.о. областного министра природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.
Напомним, с 2011 года на Среднем Урале заключено 27 соглашений между руководством региона и различными предприятиями о снижении негативного воздействия на окружающую среду.