Новая система газоочистки позволит Рефтинской ГРЭС уменьшить выбросы золы на 13 тысяч тонн в год

На Рефтинской ГРЭС смонтировали новую систему газоочистки. Фото: Александр Зайцев

На Рефтинской ГРЭС установлена новая система газоочистки. Она позволит сократить выбросы золы в атмосферу на 13 тыс. тонн в год.

Как сообщает областной департамент информполитики, на покупку современных электростатических фильтров (отечественного производства) это предприятие израсходовало 540 млн рублей.

— Это событие является знаковым в Год экологии, — прокомментировал и.о. областного министра природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

Напомним, с 2011 года на Среднем Урале заключено 27 соглашений между руководством региона и различными предприятиями о снижении негативного воздействия на окружающую среду.