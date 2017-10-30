В Красноуфимске местный глава не ответил на обращение и был оштрафован

Чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Красноуфимске глава муниципалитета получил штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Чиновник не ответил заявителю за положенные 30 дней.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, надзорное ведомство провело проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Красноуфимского округа.

Как было установлено входе проверки, в нарушение Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» глава муниципалитета не дал ответ на письменное обращение гражданина в течение 30 дней со дня его регистрации.

По данному факту было возбуждено административное дело. Мировой судья, рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовал главу муниципального образования на 5 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура внесла чиновнику представление с требованием устранить нарушения федерального законодательств.