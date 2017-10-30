Во время ЧМ-2018 цены на аренду жилья в Екатеринбурге увеличатся на 50%

Екатеринбуржцы активно готовятся к приёму матчей ЧМ-2018. Фото: Александр Зайцев

Во время приёма в 2018 году матчей чемпионата мира по футболу цены на аренду жилья (квартир и мест в отелях) вырастут на 50%. С таким прогнозом выступили эксперты сайта онлайн-бронирования Tvil.ru.

Будущие гости мундиаля уже начали активно бронировать жильё в российских городах, где будут проходить футбольные матчи. К сегодняшнему дню в десяти городах, принимающих ЧМ-2018, забронировано 50-70% номеров в отелях.

Наибольшим спросом среди европейских болельщиков пользуются гостиницы из ценовой категории «Эконом» (цена одного места в номере — 5-6 тыс. рублей в сутки).