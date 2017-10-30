В Екатеринбурге покажут мировое танцевальное шоу, представленное на концерте по случаю инаугурации Дональда Трампа

Жители Екатеринбурга смогут увидеть успешное мировое танцевальное шоу Майкла Флэтли - Lord Of The Dance.
20 лет назад выдающийся танцор и хореограф Майкл Флэтли создал уникальное сюжетное шоу, основанное на кельтской фолк-музыке и ирландских народных танцах. Шоу, ориентированное для показа на больших аренах, мгновенно завоевало широкую популярность во всём мире.
Апофеозом аншлаговых выступлений стал рекорд, установленный Lord Of The Dance в 1998 году на легендарной лондонской арене Уэмбли — 21 шоу подряд! Этот рекорд так никем и не побит до сих пор.
Даже видеозаписи выступлений становились платиновыми: к настоящему моменту продано более 12 миллионов DVD с записями концертов Lord Of The Dance и 2 миллиона дисков с саундтреками к шоу.
Lord Of The Dance удостоились чести выступить на концерте по случаю инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 20 января 2017 года.
Lord Of The Dance известны во всём мире. Фото предоставлено организаторами.
В рамках юбилейного мирового тура, празднуя свое двадцатилетие, Lord Of The Dance покажут в Екатеринбурге неповторимое шоу! Оно состоится 5 ноября в ККТ "Космос". Начало в 19.00