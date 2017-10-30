В Екатеринбурге покажут мировое танцевальное шоу, представленное на концерте по случаю инаугурации Дональда Трампа

Мировое танцевальное шоу Майкла Флэтли Lord Of The Dance популярно во всём мире. Фото предоставлено организаторами.

Жители Екатеринбурга смогут увидеть успешное мировое танцевальное шоу Майкла Флэтли - Lord Of The Dance.

20 лет назад выдающийся танцор и хореограф Майкл Флэтли создал уникальное сюжетное шоу, основанное на кельтской фолк-музыке и ирландских народных танцах. Шоу, ориентированное для показа на больших аренах, мгновенно завоевало широкую популярность во всём мире.

Апофеозом аншлаговых выступлений стал рекорд, установленный Lord Of The Dance в 1998 году на легендарной лондонской арене Уэмбли — 21 шоу подряд! Этот рекорд так никем и не побит до сих пор.

Даже видеозаписи выступлений становились платиновыми: к настоящему моменту продано более 12 миллионов DVD с записями концертов Lord Of The Dance и 2 миллиона дисков с саундтреками к шоу.

Lord Of The Dance удостоились чести выступить на концерте по случаю инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 20 января 2017 года.

Lord Of The Dance известны во всём мире. Фото предоставлено организаторами.

В рамках юбилейного мирового тура, празднуя свое двадцатилетие, Lord Of The Dance покажут в Екатеринбурге неповторимое шоу! Оно состоится 5 ноября в ККТ "Космос". Начало в 19.00