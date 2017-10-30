Вице-премьер Ольга Голодец оценила временные трибуны «Екатеринбург-Арены»

Заместитель председателя Правительства РФ назвала временные трибуны стадиона «абсолютно оправданными». Фото: Центр общественных связей Группы Синара

Вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе визита в уральскую столицу посетила строительную площадку «Екатеринбург-Арены». Заместитель председателя Правительства России назвала временные трибуны стадиона «абсолютно оправданными».

Как сообщает Центр общественных связей Группы Синара, о ходе строительных работ на спортивном объекте Ольге Голодец доложили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Совета директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский и гендиректор компании Михаил Ходоровский.

Зампредседателя Правительства РФ высоко оценила ход строительства, отдельно отметив временные трибуны стадиона, которые ранее неоднократно становились поводом для бурной дискуссии, в том числе, за пределами России.

«Всё увиденное на «Екатеринбург Арене» впечатляет и восхищает. Я вижу, как хорошо продумано будущее объекта, и как бережно сохранено прошлое. А решение со временными трибунами выглядит абсолютно оправданным – социальные, в том числе и спортивные, объекты должны соответствовать потребностям людей, города и региона, а не лежать тяжелым грузом на бюджете», – подчеркнула Ольга Голодец.

Как рассказал глава региона Евгений Куйвашев, планируется, что после проведения ЧМ-2018 «Екатеринбург-Арена» станет полноценной спортивно-рекреационной зоной для жителей района. По словам губернатора, созданию удобной инфраструктуры для разных возрастных групп было уделено особое внимание.

Отмечается, что на сегодняшний день готовность спортивного объекта составляет более 90%. На стадионе полностью проведено благоустройство прилегающей территории и завершена реставрация исторических элементов стадиона, признанных памятником культурного наследия. По словам Дмитрий Пумпянского, сейчас на стадионе продолжаются работы по монтажу архитектурной подсветки. Специалисты ведут пуско-наладочные работы. В вечернее время проводится тестирование медиафасада.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», вице-премьер Ольга Голодец провела в Екатеринбурге заседание Совета по повышению конкурентоспособности российских университетов. Также в ходе визита заместитель председателя Правительства РФ встретилась с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который рассказал о ходе реализации в регионе майских указов Президента РФ.