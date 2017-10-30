До решения суда свердловчанин будет находиться под подпиской о невыезде. Фото: Александр Исаков

Полиция Екатеринбурга задержала ещё одного угонщика иномарок при попытке похитить кроссовер Toyota RAV-4. В одно производство объединены материалы 14 уголовных дел, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Следственные органы УМВД России по Екатеринбургу продолжают расследовать уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража") в отношении подозреваемого в серии хищений иномарок. Мужчину задержали в этом году 30 августа в Екатеринбурге, когда он пытался похитить кроссовер на улице 8 Марта - сотрудники отдела полиции №12 при обходе территории обратили внимание на подозрительный шорох в районе парковки. До решения суда свердловчанин будет находиться под подпиской о невыезде.

- Установлено, что задержанный, ранее не судимый уроженец Среднеуральска, в период с марта 2016-го по август 2017 года с помощью подручных средств похищал иномарки в ночное время с неохраняемых стоянок во дворах многоквартирных домов. Он перегонял машины в свой гараж с целью реализации целиком или по запчастям со значительной скидкой. Таким образом мужчина заработал порядка 1,5 млн руб. и потратил их на личные нужды, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанный признался, что угнал Hyundai Solaris в марте прошлого года с улицы Бахчиванджи в Екатеринбурге, машину этой же марки - в сентябре 2016 года с улицы Рощинская и Toyota RAV-4 с улицы Посадская. Также злоумышленник похищал автомобили Mazda 3 и Kia Sportage в июне и октябре прошлого года. Мужчина помимо Екатеринбурга орудовал в Сысерти, Арамиле и Верхней Пышме.

Напомним, ранее полицейским Екатеринбурга удалось раскрыть серию угонов автомобилей Hyundai Solaris.