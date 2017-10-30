Только 3% россиян будут отмечать Хэллоуин

Отмечать Хэллоуин планируют только 3% россиян. Фото: Алексей Кунилов

ВЦИОМ выяснил, как относятся жители России к Хэллоуину. Оказалось, что праздник вызывает интерес только у молодёжи.

Сообщается, что 10% опрошенных ранее не слышали об этом празднике, но всё же большинству россиян известно само название «Хэллоуин». Основного замысла праздника многие назвать не смогли, но упомянули атрибутику (костюмы, тыквы) и вспомнили о нечистой силе. Точную дату празднования (31 октября) назвали только 10%, также 18% знают, что Хэллоуин проходит в октябре.

Несмотря на то что о празднике знают многие, интерес он вызывает только у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Исходя из этого, отмечать Хэллоуин планируют только 3% россиян.

Главная причина незаинтересованности жителей страны в празднике — его принадлежность к другой культуре (об этом сообщил 61% граждан). Помимо этого, большинство россиян не верят в существование чудовищ.

Также ВЦИОМ составил ТОП-3 самых страшных литературных персонажей. На первой строчке рейтинга оказался гоголевский Вий (его назвали 11% россиян), на втором месте - Кощей Бессмертный (7%), а третью строчку поделили Баба Яга и Фредди Крюгер (по 6%).

«Хэллоуин не приживается на российской почве. В нашей культуре не принято смеяться над нечистью, а тем более рядиться в её одежды. Россияне относятся к страшным персонажам скорее серьёзно, без улыбки», — прокомментировал данные опроса аналитик ВЦИОМа Иван Леконцев.