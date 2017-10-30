На Среднем Урале стартовала «Неделя финансовой грамотности населения»

Мероприятия пройдут с 30 октября по 3 ноября в рамках четвертой Всероссийской недели сбережений. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области стартовал проект «Неделя финансовой грамотности населения». Мероприятия пройдут с 30 октября по 3 ноября в рамках четвёртой Всероссийской недели сбережений.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в 2017 году проект реализуется с участием исполнительных органов государственной власти Свердловской области, отделения Пенсионного фонда России по региону, Уральского главного управления Банка России, автономной некоммерческой организации «Национальный центр финансовой грамотности», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и представителей банковского сообщества.

В ходе акции на различных площадках социальных, образовательных и других организаций пройдут мероприятия по финансовой грамотности для широкого круга населения, в том числе студентов, школьников и пенсионеров.

Проект по повышению финансовой грамотности населения организуется Министерством экономики и территориального развития Свердловской области ежегодно начиная с 2015 года.

Отмечается, что целью проекта является повышение финансовой грамотности граждан, содействие формированию у населения ответственного отношения к личным финансам и разумного финансового поведения.

В сегодняшнем номере «ОГ» своими мыслями о необходимости повышения финансовой культуры населения поделился председатель Экспертного совета по финансовой грамотности при Центральном Банке России Анатолий Гавриленко.