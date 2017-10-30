Коммунальщики гарантировали безопасность питьевой воды в Екатеринбурге

На сегодняшний день питьевая вода у потребителя безопасна и соответствует всем основным нормативам. Фото: Александр Зайцев

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб провёл заседание совета общественной безопасности по вопросам качества питьевой воды. На сегодняшний день питьевая вода у потребителя безопасна и соответствует всем основным нормативам.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для контроля качества воды, подаваемой потребителям, специалисты «Водоканала» ежедневно выполняют до двух тысяч исследований проб воды по 25-84 показателям на разных этапах пути воды от источника до абонента.

Согласно озвученным данным, процент неудовлетворительных проб воды по микробиологическим показателям из года в год не превышает 0,4% (согласно СанПиН данная величина должна быть не более 5% проб в год), что гарантирует безопасность питьевой воды.

По словам генерального директора МУП «Водоканал» Александра Ковальчика, Екатеринбург получает 99% питьевой воды из поверхностных источников и только 1% — из подземных. Водозабор на основные фильтровальные станции города ведётся из Волчихинского водохранилища. Снабжение отдалённых территорий, в том числе пригородных посёлков, обеспечивают 37 скважин.

На фильтровальных станциях (западной и головной сети водоснабжения) применяются две схемы водоподготовки: одноступенчатая схема очистки (контактная коагуляция) и двухступенчатая. Для повышения безопасности и улучшения качества питьевой воды на действующих фильтровальных станциях последние 20 лет «Водоканал» отработал и применяет схемы с использованием высокоэффективных реагентов.

При этом отмечается, что «Водоканал» контролирует качество воды только до ввода в дом, после прохождения через внутридомовые сети её качество может изменяться.