Метеоритная экспедиция УрФУ нашла в чилийской пустыне порядка 20 кг образцов

Команда Уральского федерального университета вернулась из двухнедельной поездки в Чили. За время пребывания в экспедиции удалось найти около 20 кг образцов для исследования.

Как сообщает пресс-служба Уральского федерального университета, участники чилийской метеоритной экспедиции отыскали образцы в пустыне Атакама. Поиски велись на ровном плато. Все найденные образцы прекрасно сохранились.

«В Екатеринбург мы привезли 18 метеоритов. Часть находок временно оставили в католическом университете города Антофагаста — Universidad Catolica del Norte», — рассказал руководитель экспедиции Александр Пастухович.

По словам организаторов, в данный момент происходит обсуждение установки болидной сети для наблюдения за метеоритами.

Напомним, что команда УрФУ в 2015-2016 годах снарядила первую российскую антарктическую метеоритную экспедицию, тогда с Южного полюса они привезли более 300 образцов метеоритов и кубы голубого льда. В 2017 году они привезли из Ирана порядка 12 кг образцов, самый крупный весит 10 кг.