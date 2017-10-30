В Нижнем Тагиле "забыли" заплатить за старый снежный городок

В Нижнем Тагиле традиционно строят несколько ледовых городков, но работу снежных скульпторов заказчики не всегда оплачивают своевременно. Фото: Сергей Казанцев

Областной арбитражный суд принял иск о признании Уралвагонзавода банкротом от фирмы, которая по заданию корпорации два года назад возвела ледяной городок в Дзержинском районе Нижнего Тагила, но денег за это так и не получила.

В Нижнем Тагиле к новогодним праздникам строят несколько ледяных городков. За праздничную архитектуру в центре города отвечает мэрия, а второй по величавости комплекс из снега и льда ежегодно возводит Уралвагонзавод. Чтобы достойно встретить 2016-й, предприятие подрядило первоуральскую фирму выполнить дизайн-проект и построить городок. Работы были приняты, но не оплачены. Строители обратились в суд и выиграли его. Но и после решения суда расчёт не был произведён.

Пока идут суды, в городе готовятся к новому празднику. На днях АО «УБТ-Уралвагонзавод» разместило тендер на устройство снежно-ледового городка и иллюминации, обещая заплатить за это подрядчикам 4,7 миллиона рублей. Победителю аукциона предстоит украсить площадь перед Дворцом имени Окунева по теме – «Русь богатырская». Рядом с новогодней елью высотой 18 метров встанут фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Для детей построят три горки.

Строителям остаётся надеяться только на добросовестность заказчика. Напомним, для Нижнего Тагила затягивание с оплатой работы снежных скульпторов – дело обычное. Ранее расчёты по строительству городка задерживала и горадминистрация.