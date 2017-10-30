Владимир Путин назначил нового замглавы управделами Президента

Владимир Путин назначил Дмитрия Вербового заместителем управляющего делами Президента. Он также получил должность начальника Главного медицинского управления.

Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля. Должность заместителя управделами, курирующего вопросы здравоохранения, была вакантна с конца ноября 2016 года, когда Владимир Путин отправил в отставку по собственному желанию предыдущего начальника Главного медицинского управления - управделами Президента Константина Котенко.

Отмечается, что ранее Дмитрий Вербовой занимал пост заместителя начальника Главного медицинского управления.