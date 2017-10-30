На Макаровский мост пустили трамвай

Открытие моста не спасло город от пробок - ситуацию усугубляют плохие погодные условия. Фото: Алексей Кунилов.

На Макаровском мосту запустили трамвайное движение. Первое время по открытому пути будет ходить маршрут №21.

Последние исследования прочности конструкций проводились в ночь с 26 на 27 октября - по мосту проехал гружённый песком вагон. После получения положительного заключения экспертизы на мосту наконец запустили трамвайное сообщение. Правда, изначально сообщалось о том, что по маршрутам, пролегающим через мост, будут двигаться трамваи №21 и №3, однако пока на официальном сайте администрации сообщается о запуске только 21-го маршрута в сторону железнодорожного вокзала. Трамваи №3, как и до испытаний, объезжают мост по проспекту Ленина.

Во время движения, по требованиям безопасности, на путях может находиться только один вагон, а его максимальная скорость может составить только 10 км/ч. Все девять маршрутов, которые ранее двигались через этот участок, мост не может выдержать физически без угрозы безопасности.

Перекрытие моста серьёзно сказывалось на дорожной обстановке - центр города ежедневно вставал в 8-9-балльные пробки. После проведения испытаний пневмоколёсным транспортом, 24 октября движение по мосту автомобилистам наконец разрешили. Запустить сразу реверсивное движение трамваев было нельзя, ведь рельсовый транспорт создаёт другие вибрации, влияние которых на конструкцию изучить необходимо отдельно.