В 2018 году на Среднем Урале создадут областной реестр операторов по утилизации отходов

Алексей Кузнецов считает, что необходимо создать чёткую систему утилизации промышленных и коммунальных отходов. Фото: Алексей Кунилов

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов анонсировал создание областного реестра операторов по утилизации отходов. Об этом он заявил в интервью главному редактору «Областной газеты» Дмитрию Полянину, состоявшемся в эфире «4 канала».

По мнению Алексея Кузнецова, главная задача на сегодняшний день - добиться, чтобы граждане, различные организации и предприятия платили за вывоз, размещение и утилизацию отходов.

— На сегодняшний день мы как раз находимся в стадии подготовки к сбору региональных операторов, которые будут эту деятельность осуществлять на территории Свердловской области, — считает Алексей Кузнецов.

По его словам, такой реестр будет сформирован в течение 2018 года.