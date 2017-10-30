В Свердловской области владельцев частных домов обяжут заключать договоры на вывоз мусора

У владельцев частных домом на Среднем Урале скоро появится новая обязанность. Фото: Павел Ворожцов

У владельцев частных домом на Среднем Урале скоро появится новая обязанность — заключать договоры на вывоз мусора. Об этом заявил и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов в интервью главному редактору «Областной газеты» Дмитрию Полянину, состоявшемся в эфире «4 канала».

— На сегодняшний день у многих жителей частного сектора нет договора на вывоз бытовых коммунальных отходов. Они не платят за вывоз мусора, а выбрасывают его в те же леса. Имея такой договор на руках, ни один житель не понесёт мусор в лес, а принесёт на специально оборудованную площадку, где организация его заберёт и отправит на переработку и утилизацию, — пояснил Алексей Кузнецов.

По его словам, федеральная и региональная власти сейчас держат вопросы экологии под особым контролем. Для Среднего Урала — российского флагмана промышленности проблемы, связанные с защитой окружающей среды, имеют огромное значение.