Свердловские железнодорожники отрапортовали о готовности к зиме

Подготовке к зиме была начата с июля. Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Свердловская железная дорога и структурные подразделения ОАО «РЖД», действующие в её границах, завершили подготовку к работе в зимний период. Магистраль готова работать в условиях низких температур и при плохих погодных условиях.

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, подготовка к зиме стартовала с июля. Важным направлением стала работа над пассажирским комплексом. Был проведён ремонт вагонов и проверка отопительных систем.

Отмечается, что проверку прошли все 135 вокзалов и пассажирских зданий, 69 пассажирских павильонов и другие объекты. Обеспечен необходимый запас песка и реагентов для борьбы с гололёдом (посыпки платформ, пешеходных мостов и мест прохода пассажиров), а также снегоуборочного инвентаря.

К работе готовы все 424 станции. Проверена система связи, осветительная аппаратура и многое другое. Также подготовлены снегоуборочная техника (111 единиц), создан запас топливных ресурсов. К сегодняшнему дню завершены все запланированные мероприятия.