Алексей Кузнецов выступил за возвращение контроля за выбросами газов от автотранспорта

Для экологии Среднего Урала автомобили опаснее заводов. Фото: Алексей Кунилов

Россиянам пора возвращаться к контролю за выбросами в атмосферу, которые дают автомобили. Об этом заявил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов в интервью главному редактору «Областной газеты» Дмитрию Полянину в эфире «4 канала».

По словам Алексея Кузнецова, сегодня автотранспорт на Среднем Урале даёт свыше 80% всех вредных выбросов в атмосферу. Это значит, что машины наносят больший вред окружающей среде, чем заводы.

— Возникает вопрос возвращения к контролю выбросов технических газов от автомобилей на стационарных постах, — сказал он.