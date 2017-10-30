В Екатеринбургском зоопарке отметят хэллоуин праздником тыквы

Гостей ждёт мастер-класс по карвингу и показательное кормление обезьян тыквой. Фото: пресс-служба зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке 31 декабря пройдёт традиционный ежегодный праздник – День Тыквы. Гостей ждёт мастер-класс по карвингу и показательное кормление обезьян тыквой.

Как сообщает пресс-служба зверинца, все пришедшие в этот день в зоопарк в карнавальных костюмах получат памятные подарки. С 13:00 до 15:00 здесь пройдёт мастер-класс по карвингу - вырезанию различных страшных и забавных рожиц из тыкв.

Помимо художественной резьбы по тыкве, гостей зверинца ждут показательные кормления тыквами обезьян, уголок страхов и прочие активности. Отмечается, что самые смелые посетители смогут поближе познакомиться с кивсяками, тропическими тараканами, палочниками, зофобасами и другими нагоняющими ужас питомцами зоопарка.

«Поскольку в обычном рационе питомцев зоопарка нет тыкв, этот овощ станет не только вкусным, но и полезным лакомством для некоторых животных», - говорится в сообщении пресс-служба зоопарка.

«День тыквы» в Екатеринбургском зоопарке пройдет 31 октября с 13:00 до 15:00 в павильоне «Приматы» в рамках экспозиции «Амазонка».