Глава Минздрава РФ назвала среднюю зарплату российских врачей

В среднем, в 2017 году медики получают почти 53 тысячи рублей в месяц. Фото: Александр Зайцев

Глава Минзрава РФ Вероника Скворцова на конгрессе Национальной медицинской палаты озвучила среднемесячную зарплату врачей в России. По словам министра, в среднем, в 2017 году медики получают почти 53 тысячи рублей в месяц.

Как сообщает РИА Новости, средний медицинский персонал по итогам первого полугодия получал около 29,4 тысячи, а младший - 19,3 тысячи. При этом, как рассказала Вероника Скворцова, с 2012 года рост среднемесячной зарплаты медицинских работников составил более чем 48%.

По словам министра, около 2,3 млн медработников уже переведены на эффективный контракт, что составляет 85,5% от общей численности занятых в сфере здравоохранения.

Кроме того, работа по повышению заработных платы врачей продолжается в регионах России. В том числе за счёт увеличения доли оклада.

Напомним, как сообщала «ОГ», в Свердловской области средняя зарплата врачей по итогам 2016 года достигла 55 838 рублей. Средний медперсонал получал 28 251 руб, а младший - 17 560 руб.