В заброшенном здании молокозавода в Верхней Салде травмировался школьник

Прокуратура начала проверку в связи с травмированием школьника в заброшенном здании молокозавода в Верхней Салде. Ребёнок был доставлен в больницу с различными травмами.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл 29 октября около 16:00. Пострадавший школьник играл в заброшенном здании бывшего молокозавода и упал с высоты.

С различными травмами, в том числе с ушибом поясничного отдела, сотрясением головного мозга и травмой пятки ребёнок был доставлен в больницу.

В ходе проверки прокуратура выяснит все обстоятельства произошедшего ЧП, кому принадлежит данное здание и почему собственник не ограничил доступ в него посторонних лиц. Также, будет установлено, как ребёнок оказался один в заброшенном здании.