Свердловская область занимает 72 место в России по вакцинации от гриппа

На Среднем Урале прививки поставили лишь 36,2% населения региона. Фото: Павел Ворожцов

Эпидемиологи бьют тревогу: в рейтинге субъектов РФ Свердловская область занимает 72 место по уровню охвата охвата вакцинацией против гриппа. На Среднем Урале прививки поставили лишь 36,2% населения региона, что составят около 1,5 млн человек.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за неделю с 23 по 29 октября в регионе зарегистрировано 21,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это выше эпидпорога по совокупному населению на 2% и ниже уровня прошлой недели на 5%.

В Екатеринбурге за тот же период зарегистрировано 10,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ. В уральской столице этот показатель ниже уровня прошлой недели на 2% и выше уровня эпидемического порога на 2%.

Отмечается, что из-за гриппа закрыто 66 групп в 57 детских садах и три класса в четырёх школах. Полностью приостановлен образовательный процесс в одной школе в Нижнем Тагиле и в двух детсадах (Артинский и Тугулымский ГО).

Кроме того, за неделю зарегистрировано 594 случая заболеваемости пневмонией, что соответствует уровню прошлой недели и аналогичному периода прошлого года. Больше всего заболевших среди врослого населения. При этом группой риска по заболеваемости пневмонией остаются организованные дети до 2 лет.