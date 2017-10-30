Владимир Путин назвал 100-летие революции символом преодоления раскола в обществе

Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин назвал 100-летие Октябрьской революции в России символом преодоления раскола в обществе. Об этом глава государства заявил выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Президент подчеркнул, что встреча проходит в День памяти жертв политических репрессий.

«Сегодня будет открыт мемориал «Стена скорби». Его создание – результат инициативы Совета, как и выработка самой Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий», - заявил глава государства.

По словам Президента РФ, открытие памятника особенно актуально в год 100-летия революции. «Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного прощения и принятия отечественной истории такой, какая она есть – с её великими победами и трагическими страницами», - сказал Владимир Путин.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в ноябре на 12 километре Московского тракта в Екатеринбурге будет открыт памятник жертвам политических репрессий «Маска скорби». Монумент уже прошёл приёмку специальной комиссии.