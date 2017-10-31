В России отзывают на ремонт 117 кроссоверов Skoda Yeti

В России отзывают на ремонт 117 кроссоверов Skoda Yeti. Причиной послужило возможное отсутствие на левой стойке приваренного усилителя, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат кроссоверы, реализованные в 2017 году с VIN-кодами согласно приложению.

Водителям необходимо сопоставить VIN-код ТС с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Также представители изготовителя ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев Skoda Yeti, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону. Ремонт будет бесплатным.

- На кроссоверах доработают левую стойку, - рассказали в Росстандарте.