NASA опубликовало к Хэллоуину аудиозаписи с жуткими звуками из космоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало в честь Хэллоуина аудиозаписи с жуткими космическими звуками "воющих планет" и свистящего гелия.

В плейлист вошли 22 трека, в том числе шумы, которые издают планеты Юпитер и Сатурн.

Аудиозаписи были созданы путём преобразования в звуковые волны данных, полученных космическими зондами и другими аппаратами, способными фиксировать радиоизлучение.

Напомним, согласно последнему опросу ВЦИОМ, только 3% россиян готовятся отмечать Хэллоуин. При этом праздник в основном вызывает интерес только у молодёжи.