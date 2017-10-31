Нарушителям теперь будут предъявлять штрафы в размере от 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб. Фото: Александр Исаков

Президент России Владимир Путин утвердил увеличение штрафа за непропуск пешеходов и велосипедистов.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в ст.12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Нарушителям теперь будут предъявлять штрафы в размере от 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб. Ранее редакция КоАП предусматривала наказание в виде 1,5 тыс. руб., размер штрафа не мог варьироваться.

Напомним, этот законопроект был принят Госдумой РФ во втором чтении. В пояснительной записке к поправкам в закон отмечалось, что при штрафе в 1,5 тыс. руб. наблюдался рост количества ДТП с участием пешеходов и велосипедистов и возбуждённых административных дел в отношении водителей, не предоставивших им преимущество в движении.