Взвешивание стартует в аэропорту Хельсинки - Вантаа перед входом на посадочный трап и будет проходить в добровольном порядке. Фото: Алексей Кунилов

Финская авиакомпания Finnair с ноября начнёт взвешивать пассажиров перед вылетом. Таким образом компания планирует рассчитать более точно загрузку воздушного судна, насколько отличается вес пассажира с учётом одежды зимой и летом, определить баланс равновесия и время заправки самолётов, сообщает телекомпания Yle.

Взвешивание стартует в аэропорту Хельсинки - Вантаа перед входом на посадочный трап и будет проходить в добровольном порядке. Отмечается, что результат увидит лишь обслуживающий персонал. Помимо веса будут учитываться данные о поле, возрасте, целях поездки, классе билетов и ручной клади.

Первый этап программы предполагает сбор информации о 150 пассажирах, для более надёжной статистики в дальнейшем могут потребоваться данные до 1,5 тыс. человек.

Добавим, сейчас Finnair пользуется данными Европейского агентства авиационной безопасности от 2009 года, согласно которым средний вес мужчины и его ручной клади составляет 88 кг, женщины - 70 кг, ребёнка до 12 лет - 35 кг.