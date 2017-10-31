Утром Екатеринбург окутал густой туман. Фото: Александр Чокан

Сегодня, 31 октября, ранним утром Екатеринбург окутал густой туман. Центральную часть города, в том числе "Высоцкий", телебашню, башню Исеть и Городской пруд трудно разглядеть в дымке.

При этом аэропорт Кольцово работает в штатном режиме. Из-за неблагоприятных метеоусловий задерживается лишь один рейс из Оренбурга в Екатеринбург. Время прибытия воздушного судна перенесено с 9:30 на 11:35.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", столица Урала встала в 6-балльные пробки. Затруднено движение на Кольцовском и Сибирском трактах. Также заторы образовались на улицах Куйбышева, Фурманова, Малышева, Репина, проспекте Ленина и на переулке Базовый.