В России льготный лизинг расширили на легковые автомобили. Фото: Алексей Кунилов

Министерство промышленности и торговли РФ расширило программу льготного лизинга на машины. Теперь любое физическое, юридическое лицо и индивидуальные предприниматели могут приобрести в лизинг на льготных условиях не только коммерческую технику, но и легковые автомобили, сообщается на сайте Минпромторга.

Расширение касается программы льготного лизинга автомобилей, запущенной с начала года, и адресных программ, действующих со второго полугодия ("Семейный автомобиль", "Первый автомобиль", "Своё дело", "Российский тягач", "Российский фермер"). В программах задействованы 61 российская лизинговая организация

"При оформлении договора льготного лизинга автомобиля стоимостью 1 млн руб. субъектам малого и среднего предпринимательства и сельхозтоваропроизводителям лизинговая организация предоставит единовременную скидку в размере 125 тыс. руб.", - прокомментировал распространение госпрограмм "Своё дело" и "Российский фермер" на легковые автомобили замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

Отметим, скидка для программ "Своё дело", "Российский тягач" и "Российский фермер" увеличивается с 10% до 12,5%.

Чтобы воспользоваться программой льготного лизинга, клиенту необходимо выбрать автомобиль в салоне дилера. Затем лизинговая компания приобретает его и передаёт в пользование клиенту. Ежемесячными платежами клиент выплачивает разницу между ценой приобретения ТС (с учётом корпоративной скидки лизинговой компании) и остаточной стоимостью на момент окончания лизингового договора. По истечению срока договора клиент возвращает машину в лизинговую компанию или выкупает её по остаточной стоимости, указанной в договоре.