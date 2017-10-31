В России вырос ВВП и объём инвестиций в основной капитал

За десять месяцев текущего года ВВП России составил 1,8%. При этом в третьем квартале показатель увеличился на 2,2%, сообщает ТАСС.

Высокий темп роста ВВП был зафиксирован в сентябре - он составил 2,4%. Как отметили в Минэкономразвития РФ, причиной этому стали рекордные показатели сбора зерновых в сельском хозяйстве.

Добавим, что сальдо текущего счёта платежного баланса РФ осталось положительным. Кроме того, вырос объём инвестиций в основной капитал в России: в третьем квартале 2017 года он составил 3,6-4%, а к концу года, по прогнозам, может достичь 4,1%.