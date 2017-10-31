В Екатеринбурге трамвайное движение по улице Татищева запустят в течение 7-10 дней

Сейчас идёт согласование документов с энергетиками. Фото: ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»

Трамвайное движение по улице Татищева в Екатеринбурге будет запущено в течение 7 — 10 дней. Сейчас идёт согласование документов с энергетиками.

Как рассказал в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41- Домашний» заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства Евгений Архипов, все необходимые технические работы для запуска трамвайного движения по обновлённой улице Татищева на сегодняшний день выполнены.

Сейчас представители администрации согласовывают необходимую документацию и те изменения, которые произошли на данному участке, с Екатеринбургской электросетевой компанией. Речь идёт, в первую очередь, о замене трансформаторных подстанций и увеличении мощностей.

«Как только мы пройдём этапы согласования и приёмки выполненных работы — движение трамваев по улице Татищева будет запущено. Я думаю это произойдёт в течение недели, дней десяти», - заявил Евгений Архипов.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее в мэрии заявляли, что новую трамвайную линию по улице Татищева в Екатеринбурге, построенную в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, планируется запустить в третьей декаде октября. Она соединит центр города с районом ВИЗа. Известно, что по новой линии будут курсировать маршруты № 2 (от ВИЗа до улицы Фрезеровщиков) и обновлённый маршрут №18, который станет сворачивать с проспекта Ленина не на Верх-Исетский бульвар, а проследует по Татищева, а затем будет поворачивать на Викулова и следовать до трамвайного кольца на Волгоградской.

Ранее по обновлённой улице Татищева был запущен автобус. Правда, пока всего одного маршрута — 011. Он курсирует от Пехотинцев через Таганский ряд по Татищева - Ленина до Южного автовокзала и далее до метро Ботаническая, а затем до переулка Базовый и магазина «Леруа Мерлен».