Восстановлено регулярное авиасообщение между Екатеринбургом и Минском

Первый рейс в столицу Белоруссии состоялся 30 октября. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге восстановлено регулярное авиасообщение с Минском. Первый рейс в столицу Белоруссии состоялся 30 октября.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово, воздушное судно авиакомпании «Ямал» вылетело из уральской столицы в 22:00 и успешно приземлилось в Минске в 23:10 по местному времени.

Отметим, прямое авиасообщение между столицами Среднего Урала и Белоруссии было прервано в 2015 году. Теперь, возобновлённые полёты между Екатеринбургом и Минском будут осуществляться три раза в неделю. Новый маршрут является частью трансферной программы авиакомпании «Ямал», которая предполагает доставку пассажиров из восточных районов России в страны СНГ и обратно с удобной стыковкой в аэропорту Кольцово.

Как ранее сообщала «ОГ», планируется, что открытие прямого рейса будет способствовать развитию деловых и гуманитарных контактов, а также серьёзно расширит сотрудничество Среднего Урала и Беларуси в туристической отрасли.