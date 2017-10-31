В ноябре в Екатеринбурге запустят электробус

Евгений Куйвашев за рулём электробуса. Фото: областной департамент информполитики

В ноябре в Екатеринбурге появится новый вид общественного транспорта. Электробусы начнут курсировать по улице Амундсена до микрорайона Академический.

Как рассказал в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства Евгений Архипов, речь о запуске в уральской столице электробусов шла ещё в начале года, однако тогда возникли технические сложности: транспортное средство имело слишком малый заряд аккумулятора. По словам чиновника, электробус — это «тот же самый троллейбус, производства города Энгельса, только новый и современный».

«На сегодняшний день производитель уже решил проблемы с малой ёмкостью аккумулятора и предложил нам протестировать электробус в зимних условиях. Я надеюсь, что мы его получим уже в ноябре», - заявил Евгений Архипов.

Известно, что в Екатеринбурге электробус будет курсировать по улице Амундсена и заходить в микрорайон Академический. В мэрии надеются, что новый вид общественного транспорта будет соответствовать всем заявленным характеристикам и проходить порядка 20-30 км без подзарядки.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в августе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил возможность приобретения электрических автобусов для городов Среднего Урала с премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым.