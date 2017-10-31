В Свердловской области появится Региональный совет по оценочной деятельности. Решение было принято на организационном собрании в Уральской торгово-промышленной палате.

Как сообщает пресс-служба Уральской ТПП, сейчас изменения законодательства создают множество проблем для оценщиков. Так, закон предполагает сдачу квалификационного экзамена, организация которого довольно неоднозначна, тестовые вопросы сформулированы некорректно и не всегда входят в компетенцию оценщиков, а базы с ними и вовсе закрыты. Совет даст возможность консолидировать мнение экспертов об оценочной деятельности.

Решение поддержали полномочное представительство Президента РФ в УрФО и представитель Уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области. Сейчас идёт редактирование документа и сбор всех замечаний и предложений.

Подписание итогового протокола о создании Совета назначено на 15 ноября.