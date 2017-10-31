Владимир Путин подписал закон об освобождении получателей социальных выплат от уплаты НДФЛ

Владимир Путин одобрил освобождение получателей социальных выплат от уплаты НДФЛ. Фото: Алексей Кунилов

Россияне больше не должны будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм, перечисленных им в качестве адресных социальных выплат. Соответствующий федеральный закон подписал Президент России Владимир Путин.

Речь идёт о внесении поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации, опубликованных на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно этому документу, НДФЛ не нужно будет платить с сумм, полученных в виде адресных социальных выплат из федерального, региональных и местных бюджетов, а также из внебюджетных фондов.